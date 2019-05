Dode na aanrijding met politieauto in Limburg

Acties in jeugdzorg na verlopen ultimatum

0:26 Vakbonden in de jeugdzorg gaan acties voorbereiden omdat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) niet ingaat op hun eisen voor meer geld. De bewindsman had tot 1 juni de tijd gekregen om met 750 miljoen euro tekorten in de jeugdzorg aan te vullen, en met 200 miljoen euro voor arbeidsvoorwaarden over de brug te komen. Er komen acties en ook is een landelijke staking gepland, op 2 september.