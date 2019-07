Dode op camping Zwarte Cross is 18-jarige man uit Vragender

De politie doet sinds de vondst van het lichaam vanmiddag onderzoek op de camping van de Zwarte Cross en heeft daar een deel van het terrein voor afgezet. De festivalorganisatie en de politie doen geen mededelingen over het sterfgeval. ,,Zorgvuldigheid staat voorop’’, aldus een politiewoordvoerster. Het is de reden dat niets naar buiten wordt gebracht voordat voor de politie helemaal zeker is van wat er is gebeurd. Ook identiteit, leeftijd en woonplaats worden niet gemeld.

Aangedaan

Op het festivalterrein is het bericht van het overlijden van de man inmiddels doorgedrongen. Op sociale media spreken verschillende bezoekers hun medeleven uit aan nabestaanden. Ook de festivalorganisatie is aangedaan. Woordvoerder Pieter Holkenborg: ,,Wij zijn erg getroffen door het overlijden van deze bezoeker en enorm onder de indruk van deze verschrikkelijke gebeurtenis. Dit is pittig, vooral voor familie en betrokkenen, aan wie wij uiteraard ons medeleven betuigen. Het politieonderzoek is nog in volle gang en daarom is dit alles dat wij kunnen zeggen.”