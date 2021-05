Dode pasgeboren baby in vuilniszak gevonden in park Brabant

Coronavirus LIVE | Tot dusver vier gevallen van Indiase variant gevonden, reizen naar Bonaire kan over week weer

19:46 Het demissionair kabinet stelt alle zorgmedewerkers een netto bonus van 200 tot 240 euro in het vooruitzicht. Uiterlijk 15 juni moet het loket opengaan waar de uitkering kan worden aangevraagd. Wel is er een inkomensgrens van twee keer modaal voor de aanvragers van deze bonus. Verder openen de samenwerkende hulporganisaties vandaag Giro555 voor een nationale actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen en is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gedaald. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.