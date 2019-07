Dode persoon in berm Nijmegen: politie zet zondag het onderzoek voort

update/videoAan de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen is rond vier uur vanmiddag in de berm een overleden persoon aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en stelt verder onderzoek in.

Het gebied rondom de plek waar het stoffelijk overschot is gevonden, is voor onderzoek afgezet. Een woordvoerster van de politie meldt dat de omstandigheden zodanig waren dat kan worden uitgegaan van een misdrijf. De recherche doet op dit moment onderzoek naar het misdrijf en hoe de persoon is overleden. De identiteit van de gevonden persoon is nog niet vrijgegeven omdat de politie eerst de familie gaat inlichten.

Bij de plek is een zogenoemde PD-unit (PD staat voor plaats delict, red.) van de recherche neergezet: een mobiele werkruimte die ingezet wordt op plaatsen waar een omvangrijk delict heeft plaatsgevonden. In de unit kunnen onder meer sporen worden veiliggesteld. Meerdere rechercheurs doorzoeken het gebied.

Een buurtbewoner die een camera voor het huis heeft hangen, geeft aan dat op videobeelden te zien is dat er veel drukte was van donderdag- op vrijdagnacht op de plek waar de overleden persoon is gevonden.

Ook meldt ze dat er twee nachten voor het misdrijf een auto stond in de buurt van de plaats delict. De buurtbewoner vertelt dat er al maanden mannen, uit waarschijnlijk Oost-bloklanden, in de bosjes wonen. Ze wonen er in tenten. Hoewel handhaving langs is geweest, is er niks aan de situatie veranderd.

Aan het einde van de avond werd duidelijk dat het lichaam vannacht in een tent blijft liggen. De politie zei vanwege het donker tijdelijk te stoppen met het onderzoek. Dat wordt zondagochtend hervat.