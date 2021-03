Dode vrouw gevonden op bed naast afvalcontainer bij flat in Nijmegen

Bij een flat aan de Boeckstaetehof in Nijmegen is vanochtend het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie heeft de parkeerplaats afgezet met lint en onderzoekt de oorzaak van het overlijden en probeert de identiteit te achterhalen. Volgens de politie gaat het om een vrouw van boven de veertig jaar oud.

Het stoffelijk overschot is in slaaphouding aangetroffen op een afgedankte onderkant van een boxspringbed die naast een bovengrondse container staat. De politie heeft het lichaam afgedekt en kort na half tien is er een scherm om de vindplaats neergezet.



Rechercheurs van politie zijn bezig om de plek fotografisch in beeld te brengen. Over de toedracht en identiteit van het slachtoffer kon nog niets worden gezegd. Op voorhand wordt een misdrijf niet uitgesloten. De politie heeft verder nog geen toelichting gegeven op de situatie maar geeft via Twitter informatie over de stand van zaken.

De identiteit van de persoon is nog niet vastgesteld. Dat onderzoek kan volgens de politie flink wat tijd in beslag nemen. Of er informatie is die wijst in de richting van een misdrijf kan de politie op dit moment nog niet zeggen.

Volledig scherm Voor de Forensische Opsporing arriveert een unitwagen die gebruikt wordt tijdens het onderzoek naar de overleden vrouw op de binnenplaats bij de flat in Nijmegen. © Davy Derksen / 112Nieuws

Situatie bevroren

Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer een vrouw van veertig-plus. De melding dat er iemand was gevonden naast de afvalcontainer kwam van een bewoner. Politie en ambulance waren snel na de melding bij de flat. Zij stelden vast dat de vrouw dood was. De politie 'bevroor’ daarna de situatie om geen sporen te verstoren in afwachting van het forensisch onderzoek.

Volgens de woordvoerder zijn diverse lijntjes uitgezet naar wijkagenten en andere betrokkenen om de identiteit van de vrouw te achterhalen. Alle scenario's van een mogelijke toedracht liggen nog open, volgens de woordvoerder.

In het complex wonen oud-studenten die uit hun studentenkamer moeten. Op dit moment laat SSHN appartementen ombouwen tot drie kamers voor buitenlandse studenten. Van elk appartement worden dus drie wooneenheden gemaakt.

Een man die zijn hondje uitlaat, zegt: ,,Ik zie nu de linten, maar heb er verder niets van meegekregen. Ik ben ook niet gewaarschuwd.''

Strenge controle

Het binnenterrein van de flat is afgezet met roodwitte linten en wie naar binnen of buiten wil wordt door de politie gecontroleerd. Iedereen moet zich kunnen identificeren. Het is verder rustig in de wijk. Enkele bewoners kijken vanaf hun balkon toe bij de verrichtingen voor het forensisch onderzoek.

Volledig scherm De situatie bij de flat in Nijmegen deze vrijdagochtend. Volgens getuigen zou het stoffelijk overschot zijn gevonden op een matras naast de afvalcontainer. © John Beckmann/Persbureau Heitink

Volledig scherm De afzetting bij de parkeerplaats aan de Boeckstaetehof in Nijmegen na de vondst van een lichaam. © 112Nieuwsgroep