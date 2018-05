Dodelijk ongeluk Bussum gefilmd: meisje echt nét op tijd uit lesauto

Verfrommeld

Ze rent een paar meter weg en draait zich vlak voor het spoor om. Ze lijkt dan zelfs al te bellen en wijst nog naar de auto en de aanstormende trein. Voor de rijleraar is het echter te laat. Meteen ramt de intercity de auto die totaal wordt verfrommeld. Het gebeurt allemaal op enkele meters afstand voor de ogen van het meisje, dat even later totaal in shock wordt opgevangen.

,,Ik hoorde heel lang getoeter en voordat ik zag wat er aan de hand was, belde ik al 112'', zegt een man die vlak bij het spoor woont en vaker treinbotsingen heeft meegemaakt. Hij was als een van de eersten bij de geramde auto. ,,Het meisje hebben we in een andere auto gezet en opgevangen. Het viel me op dat er al aardig wat mensen waren, maar niemand deed wat. Ik ben vervolgens zelf met een verpleegkundige naar de auto gelopen, maar ik zag het meteen: die man was niet meer te redden.''