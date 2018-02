Dodelijk poeder 'Middel X' gaat in verkoop

Bestellers betalen 180 euro. Daar worden niet alleen het dodelijke goedje en het kluisje van betaald, maar er worden ook euro’s opzij gezet voor juridische doeleinden. ,,Omdat we verwachten dat er een juridische zaak zal volgen.”



De Apeldoorner bezweert dat het niet om een verdienmodel gaat. ,,De kluisjes worden tegen inkooptarief aan de leden verkocht. Wij doen dit puur, omdat we dit een belangrijke zaak vinden.” Het kluisje is met vingerafdruk of code te openen. Er zitten ook losse sleutels bij. Wie geen kluisje bestelt, krijgt Middel X niet.



Dat middel wordt op regionale bijeenkomsten gedistribueerd. Elk lid neemt het kluisje mee en krijgt 2 gram van het poeder, alleen genoeg voor het beëindigen van één leven. Laatste Wil doet geen diepgaand onderzoek of leden wilsbekwaam zijn, zo staat in het protocol.



Naast dat protocol, heeft de coöperatie ook een overeenkomst en een voorbeeld van een verklaring ‘inzake autonoom handelen bij levensbeëindiging in eigen regie’ opgesteld. ,,We willen voorkomen dat naasten die bij het overlijden aanwezig zijn, verdacht worden van hulp bij zelfdoding.”