Dodelijk slachtoffer Pinkpop was muziekliefhebber Gilles (35): 'Iedereen is kapot'

Het dodelijke slachtoffer dat vanochtend is overlijden na een aanrijding op Pinkpop, is een 35-jarige man uit Heerlen: Gilles Boux de Casson. Hij werkte als vrijwilliger bij Bureau Pinkpop en voor poppodium Nieuwe Nor. ,,We zijn verslagen", zegt de directeur.

​,,Iedereen is kapot, het is heel tragisch", zegt Johan de Niet. Hij is directeur Poppodium Nieuwe Nor in Heerlen, waar Gilles Boux de Casson (35) als vrijwilliger werkte. ,,Gilles was een vrijwilliger bij ons, absoluut een groot muziekliefhebber, die zelf ook muziek maakt", vertelt De Niet over Gilles. ,,Vooral een liefhebber van gitaarmuziek. En hele vrolijke jongen."

De directeur is zich naar eigen zeggen 'kapot geschrokken'. ,,Je kunt het niet geloven. Dat zoiets kan gebeuren... Onvoorstelbaar. Gilles werkte al jaren als vrijwilliger voor ons, en ook voor Bureau Pinkpop." Dat bureau levert volgens De Niet 'altijd zo'n dertig vrijwilligers aan' die diensten draaien op het festival in Landgraaf. ,,In ruil daarvoor mogen ze ook naar het festival."

'Niet te geloven'