Dodelijke steekpartij Leiden: ‘Aanvaller is cliënt van een van de organisaties in het pand’

Met videoBij een steekpartij in hartje Leiden is vrijdagochtend een 66-jarige man overleden. Twee anderen raakten gewond. Na een urenlange klopjacht kon een arrestatieteam van de politie 's middags een verdachte aanhouden. Volgens het Diaconaal Centrum De Bakkerij gaat het om een cliënt van een van de organisaties in het pand.

Dat stelt de organisatie vrijdagavond laat op haar website. Het Diaconaal Centrum De Bakkerij is een verzamelgebouw van hulporganisaties. Bij welke organisatie de persoon cliënt was, is niet duidelijk. Deze cliënt heeft een medewerker aangevallen, zo staat te lezen. Daarna vluchtte de aanvaller en verwondde die twee medewerkers van De Bakkerij, aldus de verklaring op de site.

‘Voorbarig’

Een woordvoerster van de politie noemt de boodschap op de website van De Bakkerij ‘voorbarig’ en zegt dat die niet is afgestemd met de politie. Op de vraag of de man die eerder vandaag werd aangehouden in verband met het steekincident een cliënt is van een van de organisaties, wilde ze niet ingaan. In het pand heeft ook Vluchtelingenwerk een kantoor. Een van de slachtoffers werkt voor Vluchtelingenwerk, zo meldde de organisatie vrijdagavond. Het gaat, aldus een woordvoerster, naar omstandigheden goed met deze persoon.

Grootschalig onderzoek

Het drama gebeurde rond 09.30 uur bij een kerkelijk centrum aan de Oude Rijn, waar al eeuwen lang hulp aan daklozen en vluchtelingen wordt geboden. Een man wandelde het pand binnen, stak drie mensen neer en sloeg op de vlucht. In de middag kon de politie melden dat een van de slachtoffers is overleden. Het gaat om een 66-jarige Leidenaar.

De politie startte meteen een grootschalig onderzoek en zette De Oude Rijn, een rustige gracht gelegen tussen drukke winkelstraten, met linten af. Politieagenten belden bij buurtbewoners aan om hen te vragen of ze iets gezien hadden en hen te informeren. Een zwaar bewapend arrestatieteam kamde ondertussen urenlang de historische binnenstad van Leiden uit, waarbij een politiehelikopter assistentie verleende.

Het onderzoek leverde al snel een signalement op, dat via Burgernet en de media werd gedeeld. Gezocht werd naar een licht getinte man, met kort haar en een baardje. Hij droeg een blauw T-shirt, een donkere broek en een pet. Al snel kwamen er diverse meldingen binnen van mensen die meenden de verdachte gezien te hebben.

Onherkenbare agenten

Tussen volle terrassen en druk winkelende Leidenaren door, zette de politie de klopjacht voort, inclusief politiehonden. Zo werd de parkeergarage boven de Albert Heijn aan de vlakbij gelegen Hooigracht kortstondig afgegrendeld. Om 15.10 uur kon na een melding een verdachte worden ingerekend. Dat gebeurde aan de Langegracht, een drukke verkeersader in de binnenstad.

Tientallen omstanders snelden toe en keken naar de arrestatie. Ze zagen dat de verdachte door onherkenbare politieagenten werd afgevoerd in een zwarte SUV. Dat valt ook op beelden op sociale media te zien.

Het was een komen en gaan van gewone politiebusjes en zwarte geblindeerde wagens. De politie bevestigt de aanhouding, maar kan nog niet melden dat het om de verdachte van het steekincident gaat. ,,Wij onderzoeken of hij hier daadwerkelijk bij betrokken is geweest”, aldus de politie in een korte verklaring.

Handen in papieren zakken

Een persfotograaf die naar het station fietste, zag het arrestatieteam toeslaan. ,,Bij de bushalte hier zag ik dat het verkeer werd omgeleid. Toen zag ik dat de leden van de DSI (de Dienst Speciale Interventies) iemand vasthielden”, vertelt Jordy Donders van AS Media. ,,De arrestatie gebeurde voor een Indiase supermarkt.” Hij zag hoe de verdachte geblinddoekt werd afgevoerd. Zijn handen moesten achter zijn rug in papieren zakken, waarschijnlijk om sporen veilig te stellen.

Gewond aan hoofd

Burgemeester Henri Lenferink heeft in een verklaring inmiddels zijn medeleven uitgesproken. ,,Het verdriet na zo’n ingrijpende gebeurtenis is immers heel groot. Diaconaal Centrum De Bakkerij is een verzamelgebouw van hulporganisaties. Er werken veel mensen die zich inzetten voor anderen. Ook voor hen zijn de gebeurtenissen zeer ingrijpend. Het is wrang dat enkelen van hen nu tot de slachtoffers behoren.”

In De Bakkerij wordt al sinds de zeventiende eeuw hulp geboden aan vluchtelingen en daklozen. Dagelijks komen er zeker honderd mensen over de vloer. Volgens de voorzitter van De Bakkerij zijn de slachtoffers - een betaalde medewerker, een vrijwilliger en iemand die werkt namens een andere organisatie - in het pand zijn. Dat zei hij tegen Omroep West.

Na de steekpartij ging er al snel een burgernetmelding uit dat de politie een man zocht die gewond zou zijn aan zijn hoofd. Hij is licht getint, heeft kort haar en een baardje. De politie vroeg mensen die iets hebben gezien 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen.

Tips

Meerdere ambulances en traumahelikopters snelden direct na het incident toe. Een 66-jarige man bezweek desalniettemin ter plekke aan zijn verwondingen. Een ander raakte zwaargewond, de ander licht. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. In het pand heeft het arrestatieteam als eerste gezocht naar de verdachte. Rond het middaguur laat de politie weten dat er met ‘man en macht’ naar hem werd gezocht. Er kwamen meerdere tips binnen van mensen die de verdachte meenden te herkennen. ,,We nemen al deze tips uiterst serieus”, zei politiewoordvoerder Kristianne van Blanken daarover.

Nazorg voor betrokkenen

Volledig scherm Sinds vrijdagochtend waren agenten, een arrestatieteam en politiehelikopter op zoek naar de verdachte. © ANP Op de site van het Diaconaal Centrum staat dat er de komende dagen twee bijeenkomsten zijn: een besloten bijeenkomst voor nazorg voor direct betrokkenen en vrijwilligers en medewerkers van het pand en op zondagavond een stilte-bijeenkomst in de Hooglandse Kerk waar alle inwoners van de stad mogen komen. Het centrum zal volgende week een paar dagen dicht zijn.

