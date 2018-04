Dodenherdenking mogelijk afgelast na rel om weigeren dikke mensen

Andere taak

De vereniging besloot vorig jaar al in een ledenvergadering dat mensen met een fors bestuur een andere taak moeten krijgen. In de notulen van die bewuste vergadering staat letterlijk: ‘Een aantal leden van de vereniging begint een te fors postuur te krijgen, althans voor deze functie. Er komen geregeld klachten en opmerkingen over. Om dit te voorkomen zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven’.



Het wekte de woede op van lid Bas Jongeneel, die besloot er gisteren mee naar buiten te treden. Het leverde de vereniging een stortvloed aan negatieve reacties op. Zelfs de Haagse burgemeester Pauline Krikke mengde zich in de discussie.



Voorzitter Vincent Gaal erkent nu dat de formulering in de notulen wat ongelukkig is geweest. Toch blijft hij vooralsnog achter de beslissing van de vereniging staan. ,,We leggen niemand een verbod op om in de erewacht te staan, dat hebben we bij Bas Jongeneel ook niet gedaan. We gaan ervanuit dat mensen met een fors postuur zelf de conclusie trekken dat het op een gegeven moment geen gezicht meer is.’’



Volgens hem hebben meerdere forse vrijwilligers de afgelopen jaren zelf aangegeven een andere taak te willen, omdat ze zich niet meer prettig voelden in de te strakke tenue. Ze wilden voorkomen dat hun voorkomen kijkers zou afleiden van de herdenking. Niemand maakte er tot nu toe een probleem van, zegt hij. ,,Ik ga om die reden zelf ook niet meer in de erewacht. Er zijn zat andere taken te vervullen.’’