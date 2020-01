Doek valt voor beruchte webshop Neckermann.com na forse kritieken en vele aangiftes

Beverwij­ker overlijdt na schietpar­tij, eerste geval van moord of doodslag van dit jaar

14:07 De 29-jarige Beverwijker die woensdagavond is neergeschoten in het centrum van Haarlem is overleden. Daarmee heeft het jaar 2020 21 dagen geen geval van moord of doodslag gekend. Zoveel dagen achter elkaar geen moord of doodslag in Nederland, is bijna ongekend.