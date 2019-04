Doetinchem opgeschrikt door explosie bij plofkraak: Knal door iedereen gehoord

UpdateAan de Houtsmastraat in Doetinchem is gisteravond een plofkraak gepleegd op een pinautomaat van de ABN Amro. Dat gebeurde rond 23.15 uur. De explosie bij het winkelcentrum was tot in de verre omtrek van de kraak te horen. Veel mensen zaten rechtop in bed door de knal, lieten ze op social media weten. ‘Heel Doetinchem heeft deze knal gehoord’, schrijft een ander.

Voor zover bekend raakte bij die explosie niemand gewond.

Het gebouw waarin de pinautomaat zich bevond is verwoest. Aan een kant is de gevel ingestort. Omdat het naast pinautomaat ook een elektriciteitshuisje is, moet eerst door Liander de stroom eraf gehaald worden voordat politie en brandweer erbij kunnen. Dan kan ook pas onderzoek gedaan worden naar wat er precies is gebeurd, wat voor explosieven zijn gebruikt en wordt er sporenonderzoek gedaan.

Vermoedelijk is er voor de kraak een gasfles gebruikt, zo werd na eerste aanblik ingeschat, maar de politie kan dat niet bevestigen. Bij de explosie is in ieder geval ook een ruit van een woning in de buurt gesneuveld.

Vluchten

Een getuige heeft twee jongens op een scooter zien vluchten nadat ze een greep hadden gedaan in de rotzooi na de kraak. Vermoedelijk is dat buit geweest, zegt hij. De politie heeft een burgernetmelding uitgedaan. Een van de twee mannen zou lang haar hebben. Beiden zijn donker gekleed. Een politiehelikopter heeft een tijd boven Doetinchem gecirkeld. Ook marechaussee is aanwezig, net als Forensische Opsporing.

De enorme knal en de ravage trokken veel mensen naar het plein. Het was er al snel druk aan de linten die door de hulpdiensten gespannen zijn. De politie zei mensen daar in eerste instantie weg te gaan omdat er nog gevaar was.

Later open

Het gebouw staat dicht bij de Aldi. Die zou morgen weer open gaan na een lange verbouwing. Dat wordt iets later op de dag. Volgens een bevelvoerder van de brandweer zullen alle winkels in het kleine winkelcentrum vrijdagochtend later open gaan. Dat geldt dan ook voor de Albert Heijn, de Kruidvat en Bakker Kaspers. Hoe laat dat zal zijn is nog niet bekend.