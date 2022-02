Doktersvis (Finding Dory) is vegetariër maar krijgt vis voorgeschoteld

Is het blauwe visje Dory uit de film Finding Nemo een kannibaal? Hemel, nee. Ze mag dan vergeetachtig zijn, deze Picasso doktersvis zou nooit haar soortgenoten opeten. Dan is het toch raar, vindt Sander van Lopik, dat Dory’s maatjes, die in een aquarium leven, wel voer voorgeschoteld krijgen waar vis in is verwerkt?