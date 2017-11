Dolblije Ilai (7) maakt 'droomtransfer' naar Ajax

Voor de 7-jarige Ilai Grootfaam uit Vlissingen gaat een droom in vervulling: de jonge voetballer maakt de overstap naar Ajax. Hij is de jongste Zeeuw ooit die op die leeftijd naar Amsterdam gaat.

Het talent kreeg voldoende aanbiedingen. Hij kon naar Ajax, Feyenoord en PSV en vorige week viel ook een brief van Sparta op de deurmat. Ilai had zijn keuze echter al gemaakt. Vanaf komende zomer speelt hij in de Onder-9 van Ajax. Hij verhuist met zijn moeder en zus richting Amsterdam.

Sinds Ilai afgelopen zomer werd geselecteerd voor de selectie van Jonger Oranje, verscheen in Vlissingen de ene na de andere scout langs de zijlijn. Het talent traint sinds augustus iedere woensdag mee bij PSV en de afgelopen weken deed hij op zondag hetzelfde bij Ajax. Bij de Amsterdamse club hadden ze al heel snel genoeg gezien: deze jongen wilden ze heel graag in de opleiding hebben. ,,Ilai vindt het zelf fantastisch’’, vertelt zijn moeder, Denise Scheffer. ,,Dan heb ik het er ook voor over.’’

'Even nadenken'

Volledig scherm Ilai met zijn moeder, Denise Scheffer © Lex De Meester De kleine man blijft er zelf heel nuchter onder. Hij weet dat hij zijn vriendjes achter zich moet laten en in Amsterdam naar een nieuwe basisschool zal gaan. Maar dat heeft hij er allemaal voor over. ,,Ik wil bij Ajax voetballen’’, zegt Ilai. Samen met zijn familie was hij onlangs te gast bij Ajax. Op jeugdcomplex De Toekomst kwam hij de eerste-elftalspelers Justin Kluivert en Matthijs de Ligt tegen. Ze gaven hem een ‘boks’. ,,Dat vond hij prachtig’’, lacht zijn moeder. ,,Tijdens het gesprek dat we hadden maakten de mensen van Ajax duidelijk dat ze hem heel graag wilden hebben. Ze willen in Ilai investeren en vroegen wat hij er zelf van vond. Weet je wat hij zei? ‘Ik moet er eventjes over nadenken’. Dat vond ik zo mooi.’’



Eigenlijk wist Ilai toen wel al wat hij wilde: naar Ajax. Het is de droom van veel voetballertjes en voor de jonge Vlissinger gaat die droom nu uitkomen. Tot aan de zomer gaat hij één keer per week meetrainen bij Ajax en zal hij geregeld oefenwedstrijden en toernooien spelen. Volgend seizoen sluit hij aan bij de Onder-9.

Verhuizing

Vorige week kwam Percy van Lierop, coördinator onderbouw bij Ajax, op bezoek in Vlissingen. ,,Hij heeft uitgelegd wat de bedoeling is'', vertelt Scheffer. ,,De club zou hem het liefst zo snel mogelijk in Amsterdam hebben, maar ze snappen dat dat voor ons lastig is. De komende maanden krijgen we de tijd om de verhuizing voor te bereiden.’’

Haar twee kinderen zien het helemaal zitten, vertelt Scheffer. ,,De vader van mijn dochter woont in Amsterdam, dus zij vindt het leuk. Ze gaat in de zomer naar de middelbare school. Ajax helpt ons ook met het zoeken naar een school. Ik werk nu bij het UWV en kan dat na de verhuizing blijven doen, in Almere. Ik ken veel mensen in Amsterdam, mijn broertje woont er ook. Het zat altijd al in mijn hoofd om in de toekomst misschien die kant op te gaan, maar nu komt dit op ons pad.’’

Kapperszaak

Leroy, de vader van Ilai, heeft zijn zoon van kleins af aan getraind bij VC Vlissingen. Hij heeft een kapperszaak in Vlissingen en overweegt ook naar Amsterdam te verhuizen. ,,Want een jongen heeft zijn vader nodig’’, weet hij. ,,Als ik mijn zaak naar Amsterdam kan verplaatsen, ga ik dat wel doen, denk ik. De komende maanden moeten we alles op een rijtje zetten.’’