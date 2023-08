Dolf (84) werd opgepakt met drugs en stierf in Afrikaanse cel, zoon is radeloos: ‘Wat is er gebeurd?’

Zoon (13) ziet hoe vader op zolder in Wezep insteekt op moeder: ‘Papa houd op, ga een shaggie roken in de schuur’

Papa is zojuist achter mama aangelopen naar de zolder. Als mama even later om hulp schreeuwt, loopt de 13-jarige zoon de trap op. Door de spijlen van de trap ziet hij iets vreselijks: zijn vader steekt met een mes in op zijn moeder. De jongen roept naar zijn vader: ‘Papa houd op, ga een shaggie roken in de schuur’.