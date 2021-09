Dolfinarium moet ‘iconische dolfijn Maaike’ na 38 jaar uit lijden verlossen

‘Maaike was een icoon’, schrijft het Dolfinarium in een bericht op Facebook waarin het park haar overlijden bekendmaakt. De tuimelaar had een hoofdrol in de voorstelling DolfijnDomijn en was vervolgens een van de eerste bewoners van de Dolfijnendelta in het park. Daar kreeg zij verschillende kalfjes, van wie Yola (geboren in 2002), Nalu en Baya nog steeds in Harderwijk rondzwemmen.