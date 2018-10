Dollemansrit woonwijk was achtervolging na aanrijding, zegt bestuurder

Trots is de 23-jarige Fikri (hij wil liever geen achternaam in de krant) niet op het gescheur door de stad. ,,Goed dat ik de schade nu kan claimen, maar het was achteraf ook hartstikke gevaarlijk.’’



Die vrijdag wilde de bestuurder van het busje de auto van Fikri er niet tussen laten. ,,Je weet hoe dat tegenwoordig gaat. Daarna reed hij plots achteruit en knalde tegen de voorkant van mijn auto. Toen ik uitstapte om het over een schadeafhandeling te hebben, ging hij er vandoor.’’



Op de dashcambeelden is te zien dat het busje over fietspaden rijdt, de weg via de middenberm oversteekt en op een haar na mensen op fiets of scooter aanrijdt. Steeds met Fikri in zijn kielzog.



,,Ik dacht: er klopt iets niet. Misschien is hij onder invloed of onverzekerd. Straks zit ik met een auto met schade en niemand om het op te verhalen. Tijdens de rit heb ik zelfs met de politie gebeld.’’