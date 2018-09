Doneeractie voor nabestaanden Oss: 'Voor een herinnering aan hun engeltjes'

,,We willen het geld aan de families geven, om wat te kunnen laten maken als herinnering aan hun vier engeltjes. Al is het maar een beeldje'', zegt mede-initiatiefnemer Mark Majoor. ,,Of we helpen ze met de uitvaart en andere middelen die ze nodig hebben.'' Hij kent de slachtoffers zelf niet persoonlijk, maar is net als velen in Oss erg aangeslagen.

Stille tocht

Donderdag had Majoor ook al contact met de gemeente over een mogelijke stille tocht door Oss. Die zou ergens volgende week gehouden kunnen worden. Later op vrijdag heeft hij daarover opnieuw overleg met de gemeente. ,,We kijken of we die samen kunnen organiseren. Als we toestemming hebben van de nabestaanden, tenminste. Want ik kan me ook voorstellen dat zij er helemaal niet op zitten te wachten.''