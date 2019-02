Donorkinderen spermadokter Karbaat mogen zijn dna gebruiken voor vaderschapstest

Via de dna-databank van Fiom, centrum voor afstammmingsvragen, zijn al zeker 47 donorkinderen gematcht aan een wettig kind van Karbaat. Sommigen willen met het dna van Karbaat zelf de ultieme bevestiging dat de spermadokter hun biologische vader is of dat juist uitsluiten om aan de knagende onzekerheid een eind te maken.



De nabestaanden van Karbaat weigeren medewerking aan een dna-onderzoek. Ze vinden dat de privacy van Karbaat zwaarder weegt dan het belang van de donorkinderen. Bovendien heeft hij altijd gezegd dat hij niet wil dat dna wordt afgenomen van hem of van zijn wettige kinderen.



Tijdens de zitting in november zei advocaat Kim Kuster dat er ‘geen enkel bewijs’ is. Alle beschuldigingen zijn ‘onwaar’, ‘smaakmakerij’, ‘sensatie’ of ‘uit de lucht gegrepen’.



De arts zelf wuifde in een interview met deze krant in september 2016 ook alle beschuldigingen weg. ,,Te krankzinnig voor woorden. Ik sta erboven en lach om elke klacht.’’



Kijk hier naar een fragment uit onze Ochtend Show to go waarin we belden met ‘karbaatkind’ Joey Hoofdman: