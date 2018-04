Doodgeschoten man Schijndel eerder zelf verdachte na fatale steekpartij

Koningsdag: in het oosten meeste kans op een droog kleedje

11:04 Wie op Koningsdag naar buiten gaat, doet er verstandig aan een jas of paraplu mee te nemen. Op veel plaatsen in het land is het bewolkt en valt af en toe een bui. Vooral in het noordwesten is de kans op regen groot, maar in het oosten blijft het lang zonnig en bestaat dus de grootste kans op een droog kleedje tijdens de rommelmarkt.