Doodsbedreigingen voor Haagse Jordy (21) die verkeersregelaar bespuugt

Een 21-jarige man uit Den Haag is overladen met doodsbedreigingen na het uitlekken van een video waarop te zien is dat hij een verkeersregelaar intimideert en uitscheldt. Het incident vond woensdag op klaarlichte dag plaats tegenover het centraal station in Den Haag.

De 21-jarige Jordy is door het filmpje, dat onder meer op Dumpert verscheen en inmiddels honderdduizenden keren is bekeken, in ernstige verlegenheid gebracht. Te zien is hoe hij - in het bijzijn van een handjevol omstanders - compleet door het lint gaat. Al scheldend en met slaande bewegingen stormt hij op een verkeersregelaar af en scheldt hem vervolgens helemaal de huid vol.



Jordy zoekt de confrontatie van dichtbij op en probeert de medewerker te verleiden tot een vechtpartij, maar de man blijft - tot bewondering van veel mensen - opvallend rustig. De ruzie lijkt nog uit de hand te lopen als er aan beide kanten een duw wordt gegeven en de verkeersregelaar een klodder spuug in zijn gezicht krijgt, maar mede dankzij ingrijpen van omstanders druipt Jordy af.

Belediging

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er zich voor het station in Den Haag een incident met een verkeersregelaar heeft voorgedaan. „Wij zijn inderdaad op de hoogte van de video. Daarop is duidelijk te zien dat een persoon in het gezicht van een verkeersregelaar spuugt. Dat valt onder belediging en is dus een strafbaar feit. We kunnen pas een onderzoek starten als hiervan aangifte wordt gedaan”, aldus de woordvoerder, die vanavond niet kon zeggen of er aangifte is gedaan.

Wat er vooraf is gegaan aan het incident, weet de politie niet. Dat zou uit verder onderzoek moeten blijken. Volgens de 21-jarige Jordy maakte de verkeersregelaar op het allerlaatste moment een onverwachte beweging. ,,Ik schrok daar enorm van, raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een stoeprand. Voor mijn collega, die achterop zat, had dit erg fout kunnen aflopen.”

De Hagenees laat het er niet bij zitten en wil de verkeersregelaar aanspreken op zijn ‘onverwachte handeling’. Er ontstaat een woordenwisseling en de situatie loopt uit de hand. ,,Ik neem het mezelf heel erg kwalijk dat ik zo reageerde en uit mijn slof schoot’’, erkent Jordy een paar dagen later. ,,Het is flink uit de hand gelopen, dat spugen had ik zeker niet moeten doen. Ik respecteer alle verkeersregelaars.”

Stortvloed

Op Dumpert en op sociale media krijgt Jordy een stortvloed van negatieve reacties over zich heen. Mensen roepen op zijn naam, foto en adresgegevens massaal te delen. Tegelijkertijd is er veel bewondering voor de verkeersregelaar, die door rustig te blijven de situatie niet liet escaleren.



,,Diep respect voor het grenzeloze geduld van de verkeersregelaar, je krijgt het maar te verduren”, schrijft Diana van Harten op Facebook. ,,Deze verkeersregelaar heeft de beheersing om niets te doen”, vult Frank Verhage aan. ,,Zeker een duimpje waard. Maar iemand in zijn gezicht spugen dat gaat te ver.”