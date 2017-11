Doodschieten Iraanse activist in Den Haag 'een laffe daad'

Nissi was de leider van de Arab Struggle Movement. ,,Wij treuren om het martelaarschap van Ahmed Mola, president van de Arabische strijd om Ahwaz te bevrijden", stelt de Australische tak van de beweging in een verklaring op Facebook. Een woordvoerder bevestigt telefonisch aan deze krant dat het Nissi was die gisteravond in Den Haag is doodgeschoten. De organisatie stelt dat het Iraanse regime achter de dood van Nissi zit. ,,Een laffe daad."



De politie in Den Haag wil de identiteit van het slachtoffer niet bevestigen. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft nog geen commentaar. De politie heeft een persoon aangehouden die zich 'verdacht gedroeg' bij het afzettingslint rond de plaats van de schietpartij. Wat hij met de zaak te maken heeft, kan de politie nog niet zeggen. Ook zegt ze nog niets over een eventueel motief voor de moord.



De schietpartij vond woensdagmiddag rond 17.00 uur plaats in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Nissi werd op straat gereanimeerd, maar kon niet meer worden gered. Volgens mede-activisten van de Iraniër zou hij door 5 kogels zijn getroffen.