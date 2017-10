Doodziek door de Bijlmerramp

Financieel zit hij aan de grond. Hij spaart al een jaar om een barbecue te kunnen organiseren voor zijn 40-jarig huwelijksfeest. ,,Ik ben niet boos omdat ik ziek ben, maar omdat ik door de regering en instanties in de steek ben gelaten. Ik heb 21 jaar mijn leven in de waagschaal gesteld en nu ik als hulpverlener in nood ben, helpt niemand mij. Ze kunnen me niet beter maken, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat mijn vrouw en ik kunnen genieten van onze oude dag.’’



Bosman koestert geen wrok, maar het steekt hem dat men nooit eerlijk is geweest naar de hulpverleners. ,,Stapel eens tien autobanden op elkaar, steek die in de fik, ga daar de hele nacht in de rook staan en kijk daarna of er gezondheidsschade uit voortkomt. Zou ik weer gaan? Natuurlijk! Maar ik reken erop dat ze zorgdragen voor mijn veiligheid. Ik ben nu arbeidsongeschikt en een paar collega’s zijn al overleden. Zulke fouten mogen niet meer worden gemaakt.’’