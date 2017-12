Doodzieke Henk verkoopt 900 kerstbomen om niet op straat te worden gezet

Premie

Henk de Graaf (61) is niet alleen ernstig ziek, maar hij en zijn vrouw Marja hebben momenteel nauwelijks inkomsten aangezien hij niet kan werken. ,,Ik ben zelfstandig ondernemer, heb een eigen fotostudio. Jaren geleden heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, maar die verviel toen ik 60 werd. De premie voor zo'n verzekering vond en vind ik absurd hoog, dat is voor ons niet op te brengen."



"Helaas kreeg ik in september te horen dat ik een hersentumor heb. Ik heb geen recht op een uitkering omdat ik niet ben verzekerd en daarnaast zit ons geld in stenen. In dit huis dat we afgelopen voorjaar hebben gekocht. Dat geld komt alleen vrij als we de boel weer verkopen, maar dat is het laatste wat we willen. We woonden eerst in de Randstad, maar we willen nooit meer weg uit Sprundel. De rust, de vriendelijke mensen, het is een verademing." Henk wijst naar het boek Frisse Lucht van Paul Theroux dat op bovenop de stapel ligt. ,,Frisse Lucht, zo ervaren wij ons verblijf in West-Brabant. We willen er alles aan doen om in Sprundel te kunnen blijven."