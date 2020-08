Door corona gingen Robert (40) en João (29) eerst samenwonen, nu pas zijn ze aan het daten

,,Door corona hebben João en ik het daten eigenlijk achterstevoren gedaan. In de weken dat we elkaar leerden kennen, was alles dicht: bars, restaurants, bioscopen. Pak je tijdens je eerste afspraakjes normaal gesproken een filmpje, of ga je uit eten, nu liepen we een blokje om of wandelden we door het park. Dan zaten we op een bankje, met anderhalve meter tussen ons, en praatten over van alles. Ik ben nooit zo open over mijn problemen en gevoelens, maar João deed iets met me. De eerste dag gingen we meteen de diepte in. En pas nu, terwijl we al tweeënhalve maand ­samenwonen, zijn we aan het daten zoals je dat in het begin van een relatie doet. Voor het eerst doen we een drankje en een dansje in de gaybar, en aan een romantisch dinertje buitenshuis zijn we ook pas onlangs toegekomen.