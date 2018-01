Door dichte mist op sommige plekken in Twente en de Achterhoek weinig zicht

De dichtste mist werd vanmorgen in Drenthe en Groningen gemeten. Het slechte zicht is het gevolg van een combinatie van zeer vochtige lucht, weinig wind en een langzaam dalende temperatuur. Ook in Twente en de Achterhoek is het zicht op sommige plekken minder en is in Overijssel en Gelderland code geel van kracht. De mist lost in de tweede helft van de ochtend op.