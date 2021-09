Door ‘exotische’ polis krijgen ondernemers Valkenburg waterschade niet vergoed: ‘Schande dat zoiets kan’

OverstromingenEen half jaar is Daan Prevoo nu burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Met de overstromingen van juli kreeg hij meteen een enorme ramp voor zijn kiezen. Nu maakt hij de balans op. Over zijn voorvaderen, het belang van een thuis en contemplatief strijken. ,,Misschien is het wel karma, ja.’’