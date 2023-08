Door hele land was supermaan te zien, voor volgende keer moeten we wachten tot 2037

De blauwe supermaan was in de nacht van woensdag op donderdag op diverse plekken in het land goed te zien. Dat leverde veel plaatjes op van het natuurfenomeen. Ook onze lezers stuurden plaatjes van de maan: van Hoensbroek tot Eindhoven en Horssen.

Door het hele land was de supermaan te zien, zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza. ,,Volgens mij was er niet één specifiek gebied waar hij beter te zien was. We hadden wisselend bewolkt weer vannacht, dus af en toe trokken er wolkenvelden voorbij. Ik heb ook veel foto’s gezien waarop de maan achter een pluk bewolking vandaan komt.” Beelden uit Limburg, Zeeland, Gelderland, Noord-Holland en meer, somt ze op.

De supermaan wordt ‘blauwe supermaan’ genoemd omdat het vannacht de tweede volle maan binnen één maand was. Op 1 augustus was er ook al een volle maan. Het blauw verwijst dus niet naar de kleur van de maan: die is niet anders dan normaal.

,,Bij een supermaan lijkt de volle maan ongeveer 7 procent groter en 14 procent helderder dan normaal”, legt meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza uit. ,,Dat de maan soms groter en feller lijkt dan anders komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet steeds hetzelfde is. De ene keer staat de maan dichter bij de aarde dan de andere keer. De oorzaak hiervan is dat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische (eivormige) baan om de aarde heeft.”

Zeldzaam en dichtbij

Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Dat is bijna tien keer de omtrek van de aarde, of 320 autoritten van Utrecht naar de zuidkust van Frankrijk. Bij de supermaan staat de maan een stuk dichter bij ons dan dat gemiddelde, namelijk 357.000 kilometer. Dat is het perigeum, de kortste afstand tussen maan en aarde. Als de maan op het verst van de aarde is (het ‘apogeum’) dan is de afstand net iets meer dan 400.000 kilometer.

Dat er twee keer in dezelfde maand een volle supermaan is komt niet vaak voor. De laatste keer gebeurde dat in 2018, en voor de volgende keer moeten we wachten tot 2037. Daar komt dan ook de Engelse uitdrukking voor een zeldzame gebeurtenis vandaan: ‘once in a blue moon.

