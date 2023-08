Door hitte in Zuid-Europa gaan meer toeristen Nederland als vakantieland kiezen, voorspelt TUI

Dat voorspelt Sebastian Ebel, CEO van touroperator TUI. Daarnaast zullen reizigers er in de toekomst vaker voor kiezen om in de herfst en lente op vakantie te gaan, wanneer het koeler is. ,,Er zullen veranderingen optreden”, aldus Ebel.

Boekingen gestegen

Volgens de TUI-topman zal niet enkel Scandinavië, maar zullen ook landen als België en Nederland, populairder worden onder toeristen. En daar heeft de extreme hitte in Zuid-Europa alles mee te maken. ,,We zullen ons meer focussen op die nieuwe bestemmingen”, zegt Ebel, die ook benadrukt dat het aantal boekingen in de herfstmaanden sterk is gestegen. ,,Er zullen veranderingen optreden”, aldus de CEO, die de kentering niet meteen beschouwt als een bedreiging voor het toerisme aan de Middellandse Zee. De ‘traditionele’ zomervakanties naar het zuiden in de maanden juli en augustus zullen immers geliefd blijven.

Toeristische organisaties in België reageren tevreden op Ebels voorspelling. ,,Als ik lees wat wetenschappers allemaal over klimaatverandering zeggen, dan zullen er de komende jaren waarschijnlijk meer toeristen naar Brussel afzakken. Maar voorlopig hebben we daar nog geen bewijs voor”, zegt Jeroen Roppe, woordvoerder van Visit Brussels. De toerismediensten benadrukken wel dat België meer te bieden heeft dan enkel een gematigd klimaat. Zo is Brussel nu al erg populair bij Spaanse en Italiaanse toeristen, klinkt het.

Volledig scherm © ANP / EPA

Extreme temperaturen

Het zuiden van Europa kreunt de laatste tijd onder ongeziene hitte, en daar lijkt niet snel verandering in te komen. Meteorologen voorspellen dat de regio zich best kan voorbereiden op steeds langere en intensere periodes met extreem hoge temperaturen. En dat geldt dus ook voor de vakantiegangers. Eind juli moest TUI achtduizend reizigers van het Griekse eiland Rhodos evacueren nadat er zware bosbranden waren uitgebroken, een situatie die de reisorganisatie in totaal 25 miljoen euro kostte. ,,Er was toen een kleine dip in het aantal boekingen, die ondertussen weer op normaal niveau zijn”, aldus Ebel.

Toch voorspelt ‘s werelds grootste touroperator dat deze zomer bijna net zo’n succesvolle vakantieperiode zal zijn als de laatste zomer voor de coronapandemie. Volgens het concern liggen de boekingen momenteel op ongeveer 95 procent van het niveau van voor de virusuitbraak. En dat terwijl vakanties dit jaar zo’n 7 procent duurder zijn geworden.

Heetste jaar ooit?

Als het gaat om de heetste jaren ooit gemeten, staat 2023 voorlopig op een derde plek, na 2016 en 2020. Maar de verwachting is dat 2023 later dit jaar alsnog bovenaan het lijstje kan komen te staan. Als gevolg van het natuurverschijnsel El Niño, dat leidt tot een opwarming van de Stille Oceaan, worden de komende maanden warmere temperaturen verwacht dan in de tweede helft van 2016 en 2020.

Eerder dit jaar werd ook al de heetste juni ooit gemeten. Die was toen ongeveer 0,5 graad warmer dan de gemiddelde temperatuur voor die maand tussen 1991 en 2020.

Opwarming aarde

Belangrijkste oorzaak voor de aarde die opwarmt, zijn de broeikasgassen die mensen sinds de industriële revolutie steeds meer zijn gaan uitstoten, zegt Carlo Buontempo, directeur van klimaatdienst Copernicus. Door de opwarming van de aarde zijn er dit jaar mogelijk nog meer hitterecords te verwachten. De seizoensvoorspellingen van Copernicus laten zien dat de temperatuur op land voorlopig waarschijnlijk ver boven het gemiddelde blijft.

WMO-chef Petteri Taalas noemt de noodzaak om uitstoot van broeikasgassen te verminderen ‘urgenter dan ooit tevoren’. Hij noemt het extreme weer van juli ‘helaas de harde realiteit van klimaatverandering en een voorproefje van de toekomst‘. Met name langdurige hitte is een gevaar voor de volksgezondheid. Zeker oudere mensen of kwetsbare mensen kunnen hier last van ondervinden.