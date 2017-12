Door ontruiming Fort Oranje staan Monique en haar kinderen morgen op straat

Samen met zo’n honderd andere bewoners van camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen moet de 43-jarige Monique Damen morgenochtend voor half negen van de camping verdwenen zijn. Zo niet, dan wordt ze op last van de gemeente Zundert met de sterke arm er vanaf gezet. ,,Hoe moeten wij nou in vier maanden een ander huis weten te vinden, terwijl anderen dat in jaren niet lukt."

Vertwijfeld kijkt Monique de verslaggever aan. Tranen biggelen over haar wangen. ,,Sorry hoor’’, klinkt het verontschuldigend, ,,Ik kan er gewoon niet meer tegen. Morgen moeten we hier uit zijn. Maar ik weet echt niet waar naar toe.’’

Damen woont op veld Z, het laatste veld dat door de gemeente ontruimd wordt. Even had Monique nog de hoop dat ze langer zou mogen blijven. Maar de rechtszaak die ze samen met enkele andere bewoners aanspande tegen de ontruiming, ging deze week verloren.

Kinderen

En dus rest haar niets anders dan te vertrekken. Samen met haar twee kinderen van 13 en 15 jaar en vriend Jimmy. ,,Voor mijn kinderen, waarvan de oudste dit jaar examen doet, heb ik gelukkig iets kunnen regelen. Die gaan naar mijn moeder in Breda. En wij?’’ Ze zucht. ,,Wist ik het maar.’’

Alles in de caravan staat nog op zijn plek, nog niks is ingepakt. ,,Dat moeten we vandaag en desnoods vannacht maar doen’’, mompelt Monique. ,,We hadden natuurlijk nog de hoop dat de rechter ons gelijk zou geven en we langer de tijd zouden krijgen.’’ Ze slaat haar ogen neer. ,,Niet dus. ’’

Eigen schuld

Volgens de gemeente Zundert hebben Monique en de andere bewoners het helemaal aan zichzelf te wijten dat ze nog geen andere huisvesting hebben. De advocaat van de gemeente zei deze week in de rechtszaal dat veel campingbewoner de afgelopen maanden botweg weigerden om de aangeboden hulp van de gemeente aan te nemen.

3000 euro per maand

Monique is nog steeds boos over die opmerking. ,,Wat nou hulp. De gemeente heeft ons een huis aangeboden met een huur van 3000 euro per maand. Alsof wij dat kunnen betalen. Waarom denk je dat wij op Fort Oranje zitten. Niet omdat het ons zo goed gaat.’’

Tien jaar geleden streek Monique met haar kinderen en Jimmy neer op de camping. Met campingbaas Cees Engel was er direct een klik. Jimmy werd beheerder en Monique mocht de kantine gaan runnen. In juni toen de gemeente de camping overnam, was dat plotseling allemaal over. Monique mocht haar kantine niet meer in en ook Jimmy werd de toegang tot delen van de camping ontzegd.

'Wij zijn de dupe van vete'