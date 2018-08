Doorbraak: festival kan ook zonder massale politie-inzet

UpdateDancefestival Decibel verliep dit weekeinde rustiger dan ooit, ondanks het wegblijven van tientallen agenten. Dat kan een opening zijn in de nationale discussie over massale politie-inzet bij (sport)evenementen. 'Het is een enorme aanslag op onze capaciteit'.

De CAO-actie van de politie bij het feest met 70.000 danceliefhebbers was niet als veiligheidsexperiment bedoeld. Maar nu het festival in Hilvarenbeek zonder de inzet van opgeteld 300 agenten gemoedelijk is verlopen, zet dat de voorzitter van de grootste politievakbond ACP wel aan het denken: ,,Is die grote inzet eigenlijk wel nodig?'', zegt Gerrit van de Kamp tegen deze website. ,,Evenementen zijn een enorme aanslag op onze schaarse capaciteit.''



Burgemeester van Hilvarenbeek Ryan Palmen zei afgelopen nacht nog dat het festival zonder problemen verloopt. Als het gaat om opstootjes en mensen die van het terrein zijn verwijderd, is het de rustigste editie sinds het festival in 2006 voor het eerst werd gehouden, zei Palmen.

Nieuwe voorwaarden

Al maanden liggen de vakbonden overhoop met de korpsleiding en het kabinet over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. De gezamenlijke bonden verwierpen een voorstel voor 7 procent extra salaris tot en met 2020, ze willen behalve een 'goed loonbod' ook verlaging van de werkdruk.



Speciale protestacties - zoals bij het dancefestival - moeten die betere voorwaarden helpen forceren. Maar tegelijkertijd zorgen de bonden zo ook voor een mogelijke opening in de capaciteitsdiscussie. Burgemeester Ryan Palmen van het Decibeldorp in Brabant sprak zondag van de 'rustigste editie' ooit. Beveiligers van de organisatie bewaakten de orde binnen de poorten, gemeentehandhavers hielden toezicht daarbuiten. De politie bleef grotendeels weg. Dus Palmen bekijkt of dat volgend jaar weer kan: ,,We moeten op de omstandigheden letten, maar we hebben nu gezien dat 't kan.''

Volledig scherm ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp bij een werkonderbreking eerder deze week. © ANP (Artikel gaat verder onder de foto)

Zelf regelen

Zo wordt de trend steeds sterker dat organisaties van (sport)evenementen de veiligheid vooral zelf regelen - met eigen personeel, misschien aangevuld met boa's. Zodat de politie zich kan richten op andere taken, merkt ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem: ,,Wij proberen dat ook steeds meer te doen'', zegt de PvdA'er, tevens voorzitter van de Nederlandse veiligheidsregio's verzameld in het Instituut Fysieke Veiligheid. ,,Bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld, daar is de leidraad nu: in principe zónder politie, tenzij er grote risico's zijn. Idealiter moeten evenementen gewoon zonder politie kunnen.''



Maar het blijft een dilemma. Want Marcouch, Palmen, Van de Kamp en de rest van het land weten ook: ,,Als het escaleert en de manschappen staan niet klaar, dan heb je een probleem.''

Meldingen

De politie geeft overigens aan wel degelijk meldingen te hebben gehad rondom Decibel Outdoor, maar hier is vandaag niets mee gedaan. De niet-opgepakte meldingen gaan onder meer over drugshandel en -gebruik. Om hoeveel meldingen het gaat, kan Van de Kamp nog niet zeggen. Volgens de ACP-voorzitter wordt dat morgen bekeken, aangezien het evenement ook vanavond nog plaatsvindt.



,,Wij zijn minder euforisch dan de burgemeester'', reageerden de politiebonden via Twitter. ,,Wij kijken er toch even anders naar'', zegt ook Van de Kamp. ,,Wij hebben genoeg meldingen en informatie dat er meer aan de hand is dan wordt gesuggereerd door de burgemeester'', zegt de ACP-voorzitter.

Bond: er komen meer acties

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de korpsleiding over de nieuwe CAO gaan verder, maar ondertussen gaan de acties ook door, waarschuwt Van der Kamp. ,,Onze volgende actie gaat over de centra van de grote steden. Daar gaan we iets doen.'' Details weigert hij prijs te geven.