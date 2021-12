Doorbraak in Stint-zaak: compensatie voor gebruikers en fabrikant

Man (20) gewond bij schietpar­tij op vakantie­park Ouddorp, verdachte en slachtof­fer aangehou­den

Door een schietpartij op een vakantiepark aan de Westerweg in het Zuid-Hollandse Ouddorp is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur een 20-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie zijn het slachtoffer en een 18-jarige verdachte uit Rotterdam aangehouden.

19 december