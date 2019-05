Doorrijder Breda gaf zich aan uit schaamte: 'Compositietekening leek voor geen meter’

De 27-jarige man werd anderhalve week lang gezocht nadat hij op de Hamdijk in Breda een bejaarde vrouw aan haar lot had overgelaten na een aanrijding. Volgens Menno Buntsma, de advocaat van de man, had hij in eerste instantie helemaal niet door dat hij een persoon had aangereden. ,,Hij voelde een klap, maar dacht eerst aan een object. Hij kreeg een acute paniekaanval en reed door. Pas later drong het tot hem door dat hij mogelijk een persoon had aangereden.”

Compositietekening

Een belangrijke getuige van de aanrijding meldde zich een aantal dagen later op het politiebureau. Het ging om de man die vlak na de aanrijding zijn auto stopte naast de auto van de verdachte en in het Arabisch een gesprek met hem begon. Op basis van zijn signalement stelde een professionele tekenaar een compositietekening van de verdachte samen. De tekening kwam in Opsporing Verzocht voorbij en verscheen op bijna alle nieuwssites.



De Bredanaar heeft daar niets van meegekregen, zegt Buntsma. ,,Hij zat in een sociaal isolement en heeft de uitzending van Opsporing Verzocht niet eens gezien. Het is dus niet zo dat hij vanwege de uitzending alles heeft opgebiecht. Hij kon het niet langer voor zich houden. Bovendien leek de tekening voor geen meter. Mijn cliënt heeft een volle lange baard, geen smal gezicht, geen stoppeltjes en komt echt veel volwassener over. De man op de foto lijkt wel vijftien jaar jonger.”



Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk laat weten wel de indruk te hebben dat de tekening overeenkomt. Zijn collega Rob Luijten vult aan: ,,Natuurlijk is er bij dit soort zaken altijd sprake van subjectiviteit. Onze specialisten maken een tekening op basis van een interpretatie van een ooggetuige. Dan kunnen er verschillen optreden, ja. Maar we hebben tekenaars in dienst die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Het zijn echte professionals.” Buntsma: ,,Die kroongetuige heeft een volstrekt onjuist signalement aan de politie doorgegeven.”

Schaamte

De rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat de verdachte zeker veertien dagen langer vast moet blijven. Daar heeft hij alle begrip voor, zegt Buntsma. ,,Hij schaamt zich kapot en vindt het begrijpelijk dat hij moet boeten voor wat hij gedaan heeft”, aldus de advocaat, die spreekt van een ‘zeer bijzondere zaak’. ,,Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de aanrijding heeft kunnen gebeuren, met dergelijk zwaar letsel tot gevolg. Mijn cliënt reed niet hard of roekeloos en de weg was prima verlicht.”



Met het gezin van de verdachte gaat het naar omstandigheden goed. ,,Voor hun is dit echt verschrikkelijk. Het is een heel keurig gezin dat normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan.” Doordat de officier geen beperkingen heeft opgelegd, mag de Bredanaar gewoon met zijn gezin in contact blijven. ,,Hij zou ook graag het dialoog aan willen gaan met de familie van het slachtoffer. Hij snapt heel goed dat er veel wrok is op dit moment, maar hij vindt het belangrijk om de confrontatie met die mensen aan te gaan. Het spijt hem echt ontzettend.”

