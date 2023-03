Doorstart voor failliet modemerk Scotch & Soda na overname door Amerikaans Bluestar Alliance

De Nederlandse tak van Scotch & Soda ging vorige week failliet. De buitenlandse winkels werden daardoor niet geraakt, maar volgens curator Berkenbosch konden de twee niet zonder elkaar. Hij was dan ook op zoek naar een partij die interesse had in beide kanten van het bedrijf. Volgens curator Jasper Berkenbosch behoudt ‘een vrij grote groep werknemers’ hun baan. Scotch & Soda zal door de overname in ‘geselecteerde markten’ actief blijven, waaronder in Nederland.

Pas als de overname is afgerond zal Bluestar definitief bepalen in welke markten Scotch & Soda actief blijft. Dan zal ook pas duidelijk worden hoeveel banen er zullen verdwijnen en waar.

Scotch & Soda is een Nederlands modemerk dat internationaal actief is. Het merk ligt in 232 eigen winkels - 32 zaken in Nederland - en heeft 7000 zogeheten shop-in-shops. Ook in wereldsteden als Londen, Parijs én New York is Scotch & Soda actief. Beroemdheden als Heidi Klum, Jennifer Lopez en Justin Timberlake dragen de kleding.

Stoere kleding

Het begon allemaal in 1985 in Amsterdam, met een herenkledingwinkel. Later kwam er dames- en kinderkleding bij. Volgens retaildeskundige Paul Moers viel het merk vooral op door frisse kleuren, eigentijdse designs en stoere kleding.

Curator Jasper Berkenbosch sprak kort na het nieuws over het faillissement over ‘een ongelukkig getimede internationale expansie van het bedrijf’. Scotch & Soda groeide vooral de laatste jaren hard, net voordat de coronacrisis begon. Sun Capital, de durfinvesteerder die in 2011 de zaak overnam van de Nederlandse ondernemer Laurent Hompes, pompte heel wat geld in de buitenlandse uitbreidingen.

Nauwelijks klandizie

Maar toen brak corona uit. Door coronarestricties bleven gloednieuwe winkels dicht of trokken ze nauwelijks klandizie. Daar bovenop kreeg de kledingketen vorig jaar te maken met flink gestegen energieprijzen, die de kosten opdreven. Die combinatie zorgde uiteindelijk voor zulke grote verliezen dat Scotch & Soda niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Daarmee werd een bankroet onvermijdelijk, aldus de curator.

De 32 winkels in Nederland zijn gewoon open en de ongeveer 800 medewerkers in Nederland zijn nog aan het werk. Hoeveel van hen hun baan kunnen behouden na de overname, moet de komende tijd blijken. Blue Star Alliance zou niet willen tornen aan de Amsterdamse roots van het bedrijf. ,,Scotch & Soda is een chique, eigentijds lifestylemerk dat staat voor de vrije geest van Amsterdam en ook als zodanig wordt herkend door consumenten overal ter wereld”, aldus operationeel directeur Ralph Gindi van het Amerikaanse bedrijf.

