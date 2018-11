Dossier oude zedenzaak Brech duikt alsnog op

UPDATEBijzondere ontwikkeling in de zaak-Nicky Verstappen: de politie heeft alsnog stukken gevonden van de oude zedenzaak waarbij verdachte Jos Brech in de jaren 80 betrokken was. Hij betastte twee jongens in het bos, volgens de recherche. Het dossier zou onvindbaar zijn, maar is nu toch opgedoken. Brechs advocaat reageert fel: ,,Het OM heeft een bewijsprobleem.’’

De stukken worden toegevoegd aan de lopende strafzaak. ,,Na onderzoek blijkt dat het dossier van de ontuchtzaak niet vernietigd is”, meldt het Openbaar Ministerie vanmiddag. Justitie vond het dossier terug in de archiefbewaarplaats in Zwolle. ,,Het bevat informatie over de ontuchtzaak uit 1985 en een incident uit 1984.” Volgens een oud krantenbericht ging het incident van 1984 ook over ontucht met twee jongens.

Jos Brech wordt na een dna-treffer verdacht van betrokkenheid bij de dood en het misbruik van Nicky Verstappen op 11-jarige leeftijd in augustus 1998.

Volledig scherm Het oude krantenbericht met de twee ontuchtzaken. © -

Het was al bekend dat Limburger Brech als twintiger betrokken was bij een zedenzaak. Hij betastte volgens de rechercheur in 1985 twee jongens in het bos van Wijnandsrade, zo vertelde een oud-politieman tegen deze website. De zaak werd voorwaardelijk geseponeerd, Brech kreeg een proeftijd van twee jaar. De verdachte biechtte de kwestie zelf ook op toen hij in 2001 als getuige gehoord werd in het tweede onderzoek naar Nicky’s dood.

Maar politie en justitie konden daarvan geen dossiers of stukken terugvinden. Tot nu.

Volledig scherm Jos Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. © Politie

Opsteker

Dat de oude kwestie aan de zaak wordt toegevoegd, zal het Openbaar Ministerie als een opsteker beschouwen. Tot dusver dreigde voor justitie een zware dobber: de honderd procent dna-treffer alleen is volgens experts niet genoeg voor een veroordeling. Ook zwakte de raadkamer van de rechtbank de verdenking al af van moord naar doodslag. De 56-jarige Limburger wordt daarnaast verdacht van misbruik en ontvoering van Nicky.

Advocaat: ‘Dit is een unicum’

Brechs advocaat Gerald Roethof noemt het een ‘unicum’ dat justitie met een meer dan dertig jaar oude zaak op de proppen komt: ,,Ik heb nooit eerder meegemaakt dat stukken over een afgesloten en geseponeerde zaak van meer dan drie decennia geleden bij een lopende zaak gevoegd worden. Dat en het uitdrukkelijk melden daarvan in de media zou als een nieuwe poging gezien kunnen worden om de persoon van mijn cliënt zo negatief mogelijk voor het daglicht te brengen. Het heeft niets te maken met het overlijden van Nicky Verstappen.”

Zelf zegt de advocaat nog op verschillende relevante dossierstukken te wachten, onder meer over forensisch onderzoek, de plaatsen delict en eventuele andere verdachten. ,,Dat het OM dit toevoegt en hierover openlijk communiceert, bevestigt voor mij dat ze een bewijsprobleem heeft en erg ver gaat om en public het beeld neer te zetten van mijn cliënt als dader in deze voor de nabestaanden en voor hem zo pijnlijke zaak.”

Volledig scherm Advocaat Gerald Roethof. © ANP

Volgens Peter R. De Vries, die de familie van Nicky bijstaat, is het belangrijk dat de oude zedenzaken nu bij het strafdossier komen. ,,Dan wordt veel inzichtelijker wat voor een figuur het is, of zijn werkwijze overeenkomt. Nu kan justitie een lijn trekken van 1984 en 1985, toen hij de jongens betastte, naar 1998 toen Nicky overleed en ook naar 2018, nu er kinderporno gevonden is op zijn computer. Dat kan veel zeggen over zijn persoon, dat is erg nuttig.”