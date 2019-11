Douane en FIOD slaan alarm om belastingfraude door webshops

Btw-truc

Malafide webverkoopbedrijven plegen steeds vaker btw-fraude als ze via postorderbedrijven producten bestellen uit landen als China. Over producten boven de 22 euro moet btw worden afgedragen en boven de 150 euro gelden er invoertarieven. Om die zogeheten douanerechten te ontlopen, doen ze net alsof er goedkopere spullen in de postpakketten zitten. Volgens de Douane gaat het vaak om internationale webshops die per luchtpost leveren.

Gevaarlijk speelgoed

De Douane waarschuwt ook voor de import van kwalitatief slechte en soms gevaarlijke producten door consumenten. Via sites als Aliexpress voeren consumenten producten tegen spotprijzen uit landen als China in. Die producten zijn in sommige gevallen gevaarlijk, aldus Kooij. ,,Neem bijvoorbeeld een popje waar losse delen aan zitten waar een kind in kan stikken. Of speelgoed met plastic dat giftig is. In Nederland hanteren we strenge kwaliteitsnormen, die in andere landen vaak niet opgaan.”