Dove hond met staar gedumpt en overleden

De hond werd gisteren laat in de avond gevonden door voorbijgangers die aan het wandelen waren in de buurt van een plaatselijk tankstation. Het dier was met een netwerkkabel in de bosjes vastgebonden aan een paal, zonder eten of drinken in de buurt. Volgens Sandra Deumens van dierenwelzijnsorganisatie NEEDY DOGS reageerde de hond niet op geluiden en leed hij aan staar. ,,Wat misschien nog het ergst is, is dat we talloze open wonden in zijn nek zagen. Het leek alsof hij een lange tijd een prikband om had gehad.''



De hond werd door de dierenambulance linea recta naar een plaatselijke dierenarts gebracht, waar hij werd onderzocht. Vanmiddag moest de arts echter concluderen dat de hond er dusdanig slecht aan toe was dat een spuitje de meest humane oplossing was. ,,Verschrikkelijk natuurlijk'', meent Deumens. ,,Wie hem dit heeft aangedaan, moet echt gigantisch gestraft worden.''



De politie zoekt nog naar de dader. Dat wordt volgens Deumens een lastige klus, omdat de hond niet gechipt was. ,,Maar we hopen dat mensen ons helpen met de zoektocht. Hier kan de dader niet mee wegkomen.''