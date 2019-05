Dragers enkelband vrij om te gaan: volgsysteem na storing weer stabiel

De elektronische enkelbanden die sommige verdachten en veroordeelden dragen, weigerden donderdag dienst. Het controlesignaal kwam niet meer door. Hierdoor was het voor justitie onduidelijk waar de dragers uithingen en konden mogelijk honderden verdachten en veroordeelden, die thuis moeten blijven of bepaalde plaatsen moeten mijden, enige tijd gaan en staan waar ze wilden. Een aantal van hen werd daarom, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de reclassering, ‘ preventief ingesloten ’. Nu het probleem is verholpen, is dat niet meer nodig. Sinds zaterdagochtend 07.00 uur zijn de veroordeelden weer op vrije voeten. Precieze aantallen zijn niet bekend, maar in 2017 waren er elke dag gemiddeld zo'n zevenhonderd dragers.

Automatische melding

Elektronische enkelbanden worden vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat plegers van een misdaad de slachtoffers of hun nabestaanden niet meer kunnen opzoeken. De dragers van de enkelbanden staan onder toezicht op voorwaarden die door de rechter zijn opgelegd. Als iemand zijn enkelband verwijdert, een bepaald gebied binnenkomt of juist verlaat, stuurt de band automatisch een melding richting de meldkamer.



De maatregel om een aantal dragers van de enkelband preventief in te sluiten, zorgde tot allerlei praktische problemen en daarmee frustratie. Voor een deel van hen kwam het weekendverlof, dat op vrijdagmiddag ingaat, in het gedrang. Sommige gedetineerden in open inrichtingen moesten door familie maaltijden laten brengen, omdat niet duidelijk was of er eten voor hen werd geregeld.



Frustratie was er ook, omdat het euvel niet bij alle gevangenissen en instellingen speelde. Gedetineerden hoorden dat anderen wel gewoon naar huis mochten. ,,Als iedereen binnen moet blijven vanwege de storing kan ik dat nog begrijpen, maar dit slaat nergens op’’, klonk het in het Limburgse Ter Peel. Het Ministerie liet gisteren al weten dat de storing was opgelost, maar nog niet 100 procent stabiel. Zolang dat zo was, mocht men niet weg.