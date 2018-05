Drama op boerderij Milheeze: noodlottig ongeval of misdrijf?

Een noodlottig ongeval of een misdrijf? De politie houdt beide opties open nadat een dode en zwaargewonde man zijn aangetroffen op het terrein van een varkensbedrijf in Milheeze.

Een 29-jarige man uit Milheeze is zondag dood aangetroffen in een privézwembad op het terrein van een varkensboerderij. Een tweede slachtoffer werd zwaargewond gevonden naast een schuur. Zijn toestand was zondagavond nog kritiek.

Het tweetal maakte deel uit van een groep van vier die zaterdagnacht op de boerderij aan de Peeldijk aanwezig was. ,,Kennissen van de bewoners", zegt de politie over hun status. Waarom waren ze daar? Hadden ze een feestje? Logeerden ze op de boerderij? De politie kan het nog niet vertellen. ,,Ze waren bij de bewoners op bezoek", is al wat duidelijk is.

Betrokkenheid

De twee andere groepsleden, een 28-jarige man uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond, zijn aangehouden. De politie weet nog niet of ze als verdachten moeten worden bestempeld. ,,We onderzoeken wat hun betrokkenheid is geweest. We weten ook nog niet of sprake is geweest van een noodlottig ongeval of een misdrijf."

Het varkensbedrijf zoals er in de buitengebieden in de Peel zoveel zijn, ligt aan een straat die eindigt op een zandpad. Politielinten verhinderen de doortocht. Een nietsvermoedend echtpaar dat aan een zondags fietstochtje bezig is, vraagt aan de - weinige - omwonenden hoe een omleidingsroute kan worden genomen. De zorgen van de buurtbewoners gaan uit naar de eigenaar van het varkensbedrijf. Opgelucht horen ze dat hem niets is overkomen. ,,Al maakt het dat niet minder erg voor de slachtoffers", zegt een buurtbewoner.

Puzzel

De politie buigt zich intussen over een behoorlijke puzzel, want dat is het wel. Want hoe laat hebben de fatale momenten zich voorgedaan? De zoon van een van de bewoners van het woonhuis op het terrein heeft het dodelijke slachtoffer in het zwembad gevonden en de politie gealarmeerd. Even verderop werd bij een schuur de zwaargewonde man aangetroffen. ,,Die lag daar al enige tijd", stelt de politie die tegen het einde van de ochtend ter plaatse was.

Op dat moment werd nog verondersteld dat de andere twee groepsleden op het terrein aanwezig waren. Een zoektocht leverde echter niets op. Later kon de politie de twee elders lokaliseren en aanhouden.

Eén mogelijke oorzaak voor het drama - de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals koolmonoxide - kon zondagmiddag worden weggestreept. ,,Die zijn niet aangetroffen", aldus een woordvoerder van de brandweer. Metingen werden verricht in gebouwen op het terrein, zoals de schuur waarbij het tweede slachtoffer was gevonden.

Volledig scherm Milheeze een dode en een zwaargewonde achter een boerderij

Volledig scherm Milheeze een dode en een zwaargewonde achter een boerderij

Volledig scherm Milheeze een dode en een zwaargewonde achter een boerderij