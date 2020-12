Drama op kerstavond: dode bij hevige woningbrand in Koewacht

Toen de brandweer arriveerde, stond de woning al volledig in brand. De brandweer moest daarom van buitenaf blussen. Rond 18.25 uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland dat het meeste vuur inmiddels uit was en dat de brandweer was begonnen met het doorzoeken van de woning. Lange tijd was onduidelijk of er nog mensen binnen waren toen de brand uitbrak, maar rond 18.55 uur meldde de politie dat binnen een overleden persoon was aangetroffen. Op datzelfde moment gaf de officier van dienst van de brandweer het sein ‘brand meester’.