Dreigend tekort griepprik; mensen bang voor griep én corona tegelijk

Er is zo'n massale run op de griepprik dat een tekort dreigt. Mensen willen geen griep bovenop corona krijgen. Huisartsen die nabestellingen doen krijgen voorlopig niet geleverd door het RIVM. ‘Op is ook echt op'.

Dat er dit jaar meer animo zou zijn voor de griepprik, had het RIVM wel ingeschat. Maar nu huisartsen de eerste vaccinaties zetten, wordt meteen al duidelijk dat de vraag wel eens veel hoger uit kan vallen dan die extra 15 procent waar rekening mee gehouden is.

Bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) druppelen de reacties binnen en ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) begint zich zorgen te maken. In sommige plaatsen, zoals in Oss, moesten mensen zonder griepprik terug naar huis. Het RIVM heeft uit voorzorg voorlopig alle extra bestellingen stopgezet.

Bijbestellen gaat niet

En dat kan betekenen dat niet iedereen een griepprik krijgt dit jaar. Want op is in dit geval ook echt op, weet huisarts en voorzitter van de Influenza Stichting, Ted van Essen. ,,De griepprik kan maar één keer per jaar besteld worden. Zomaar even bijbestellen gaat dus niet. We moeten het doen met de voorraad die we nu hebben.”

Huisartsen die een nabestelling doen moeten wachten. Het RIVM heeft nog voorraad maar die zijn niet voor de nabestellingen. ,,We willen voorkomen dat de huisartsen die als laatste prikken, geen vaccins meer kunnen krijgen. We wachten daarom met het verdelen van de laatste prikken totdat elke praktijk is geweest. Dat zal ergens in december zijn”, aldus Rob Riesmeijer van het RIVM. Maar de kans is groot dat er dan niet genoeg is, beseft het RIVM nu. ,,Het lijkt er op dat de vraag veel hoger ligt.”

Het RIVM beheert de voorraad griepprikken. ,,De griepprikken van dit jaar werden al voor corona besteld’’, zegt Riesmeijer. Er was een stijging van 7 procent ingeschat en er is uiteindelijk 15 procent extra ingekocht. Huisartsen mochten vervolgens in juni de bestelling plaatsen. De eerste lockdown was voorbij, het aantal nieuwe besmettingen minimaal.

Voorzichtig

Huisartsen werd geadviseerd meer te bestellen, met een maximum van 115 procent ten opzichte van het aantal gezette prikken in 2019. ,,Maar huisartsen bestellen voorzichtig. Als je vaccinaties overhoudt, draai je zelf voor de kosten op’’, legt Max Rubens, medisch directeur van huisartsengroep Synchroon, uit.

Quote Als je vaccina­ties overhoudt, draai je zelf voor de kosten op Max Rubens, medisch directeur Synchroon

Blijf je met meer dan 10 procent zitten, dan betaal je een boete voor dat overschot. Zelf prikt Rubens al zo'n twintig jaar. ,,Al die jaren bestel ik hetzelfde aantal en altijd komt het ongeveer op hetzelfde uit. Maar nu komen ineens ook de mensen die nooit op een uitnodiging ingaan.”

Corona

Waarom die stijging? Dat heeft alles met corona te maken, zeggen de huisartsen. Mensen willen geen griep bovenop corona krijgen, willen überhaupt nu niet ziek worden en hopen dat het vaccin ergens ook helpt tegen Covid-19. Griep legt daarnaast ook nog eens een grotere druk op de coronateststraten en kwetsbare mensen kunnen door griep in de nu al overvolle ziekenhuizen belanden. Allemaal onwenselijke situaties en redenen voor mensen om de prik (alsnog) te halen.

Ziekenhuizen

Voor zorgpersoneel werkt het anders. Zij krijgen de griepprik via hun werkgever. Het wordt niet via het RIVM geregeld. ,,En daar maken wij ons dan ook extra zorgen over. Is er voor hén wel genoeg?” aldus Ted van Essen van de Influenza Stichting.

Quote We hopen dat er genoeg voor het personeel overblijft woordvoerder ETZ Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kreeg de garantie dat hun ‘standaard bestelling’ geleverd wordt. ,,Maar over de extra vaccinaties die we voor dit jaar wilden, hebben we nog niets vernomen. Of we die krijgen is dus nog de vraag", aldus een woordvoerder van het ETZ

Het ziekenhuis heeft daarom uit voorzorg het personeel nu gevraagd om de vaccinatie allereerst bij de eigen huisarts te halen. ,,Mensen die in de risicogroep vallen, krijgen sowieso een uitnodiging via de huisarts. Voorheen zouden ze de prik toch bij ons halen; dat was vaak makkelijker. Maar we hopen dat er zo genoeg voor het andere personeel overblijft.”

Daarnaast overweegt het ziekenhuis ook nog om, bij een dreigend tekort, eerst de zorgverleners die contact hebben met patiënten de gelegenheid te bieden zich te laten vaccineren. ,,En dan daarna pas het personeel dat niet letterlijk aan het bed staat.”

