Dreigende situatie bij winkelcentrum De Ridderhof; agenten lopen rond in kogelwerende vesten

Agenten lopen rond in kogelwerende vesten. Een politiehelikopter vliegt boven Alphen in de omgeving van het winkelcentrum De Ridderhof en het gebied bij de Zegerplas. Ook is er een arrestatieteam gespot in de buurt. ‘Naar aanleiding van een melding via alarmnummer 112 zijn wij aanwezig in de omgeving’, meldt de politie. Wat de melding precies inhoudt, vertelt een politiewoordvoerder niet. ,,We doen op dit moment nog onderzoek. Als we iets kunnen melden, dan doen we dat. Vooralsnog kunnen we echt nog niks kwijt.”