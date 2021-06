Drentse kater Felix na vijf jaar teruggevonden in België: ‘Ze wilden hem niet teruggeven’

Zijn baasje had niet verwacht dat hij ooit nog iets zou horen van Felix, maar tot zijn grote verbazing kreeg hij vorige week opeens bericht dat de sinds oktober 2016 verdwenen kater was gevonden. Bij mensen in de buurt van Antwerpen, zo'n 280 kilometer van de verdwijningsplaats Assen. Van een vrijwillige overdracht van het huisdier was echter geen sprake.

De Assenaar, die inmiddels in Rotterdam woont en graag anoniem wil blijven, geloofde zijn oren niet toen hij vorige week het bericht kreeg dat Felix was gevonden. De stichting Amivedi, die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren, was benaderd door een Vlaams gezin uit de omgeving van Antwerpen. Het gezin had bij een groepje zwerfkatten een nieuwe kat gezien die zich liet aaien en gechipt bleek te zijn. Het uitlezen van de chip leidde naar de sinds oktober 2016 vermiste kater uit Assen.

De blijdschap van de Drent sloeg al snel om in woede, zo blijkt. ,,Ik was in het buitenland toen ik het bericht kreeg. Daar heb ik contact opgenomen met de mensen die mijn kat verzorgden. Dat leek allemaal in orde, maar na een paar dagen gaven zij aan dat zij het jammer vonden dat ik Felix wilde ophalen. Daar heb ik wel begrip voor, maar het is mijn kat. Ik wilde hem terug”, zegt hij terugblikkend tegen RTV Drenthe.

De berichtjes worden al snel vervelender. Het Vlaamse gezin vertelde dat Felix het bij hen beter heeft dan bij hem en dat Felix niet meer de aaibare kat is die hij ooit gewend was. ,,Dat werd allemaal heel naar. Ze wilden hem niet meer afstaan en vonden dat ik maar beter een nieuwe kitten kon halen.”

Quote Ik ben niet de discussie met die mensen aangegaan. Ik heb Felix opgepakt en hem meegenomen naar huis

Recht in eigen hand

De oud-Assenaar ontplofte bijna. ,,Allereerst vind ik het vreemd dat je pas na anderhalf jaar een aangelopen kat laat uitlezen. En vervolgens ga je mij vertellen wat beter is voor de kat. Ik snap dat die mensen emotioneel zijn omdat het baasje zich meldt, maar ik wilde Felix gewoon terug. En als blijkt dat hij doodongelukkig bij mij is, dan kunnen we altijd kijken of hij terug kan.”

Teleurgesteld en geïrriteerd over het ‘onfatsoenlijke’ gedrag van het Vlaamse gezin, besloot het baasje van Felix eerdere deze week het recht in eigen hand te nemen. Hij stapte in zijn auto en reed naar de woning waar zijn kater verbleef. Onderweg werd hij naar eigen zeggen steeds bozer. ,,Hoe konden zij mijn kat bij mij weghouden? Op het moment dat ik de oprit oploop, komt er een zwarte kat naar mij toegelopen. Hij is direct naast me gaan zitten. Felix! Ik ben niet de discussie met die mensen aangegaan. Ik heb Felix opgepakt en hem meegenomen naar huis.”

Raadsel

Felix was volgens zijn baasje twee jaar toen hij verdween. Vijf jaar later is hij niet meer de speelse kat die hij ooit was, maar dat maakt hem niet uit. ,,Toen we thuis kwamen sprong hij direct uit de mand en ging op ontdekkingstocht. Hij voelt zich hier thuis. Felix eet en drinkt en geeft me steeds kopjes. Hij herkent me. En verwilderd? Helemaal niet.”

Hoe Felix in de buurt van Antwerpen terechtkwam blijft een raadsel. ,,Misschien is hij per ongeluk in een koeriersauto gaan zitten of misschien is hij wel gestolen. Ik weet het niet. Maar ik ben heel blij dat hij weer thuis is”, aldus de oud-Assenaar.

