Drie arrestaties in Maastricht bij anti-coronademonstratie

Ook op het Museumplein in Amsterdam was veel politie aanwezig. Het Museumplein en directe omgeving in Amsterdam werden opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat besluit hebben burgemeester Halsema, politie en Openbaar Ministerie genomen. Er bestond de vrees dat ook deze zondag weer mensen met wapens naar het plein zouden komen.



Tientallen demonstranten werden wegens groepsvorming gewaarschuwd door de aanwezige politie. Tussen de demonstranten stond ook iemand met een aardbeienpak aan en twee mensen verkleed als draken. De afgelopen drie zondagen ontstonden ongeregeldheden op en rond het Museumplein.



Een demonstrant ging het gesprek aan met twee agenten. ,,Waarom is groepsvorming verboden? Ik heb alle onderzoeken gelezen. Er is nooit sprake van besmetting buiten.” Ze knuffelde voor hun ogen een mededemonstrant.



Op het plein werden door de aanwezige demonstranten leuzen gescandeerd als geen avondklok nu! en veelvuldig met de Nederlandse vlag gezwaaid. Een mannelijke demonstrant stond op het plein met een bord omhoog met de tekst: disproportioneel.