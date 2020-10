Drie besmettingen op marineschip Zr. Ms. Zeeland, voltallige bemanning in quarantaine

De voltallige bemanning van de Zr. Ms. Zeeland is in quarantaine gegaan. Dit nadat zich bij twee van de 96 opvarenden corona-symptomen hadden geopenbaard. Dat gebeurde woensdag terwijl het marineschip onderweg was naar Denemarken en Zweden voor een training. Inmiddels zijn drie bemanningsleden positief getest.

Dat verklaarde woordvoerder Alex Kranenburg vanmorgen tegenover deze site. De Zr. Ms. Zeeland vertrok maandag uit Den Helder richting Denemarken en Zweden voor een training. Woensdag openbaarden zich corona-symptomen bij twee bemanningsleden. Daarop zette het patrouillevaartuig weer koers naar Den Helder, waar een van de twee positief werd getest.

Doofpot

De commandant van het patrouilleschip kondigde na de tests een zogenaamd ‘black hole’ af, wat inhoudt dat er niet mag worden gecommuniceerd met de buitenwereld. Sommige bemanningsleden interpreteerden dat als een ‘doofpot-operatie’ en meldden dat aan deze site maar volgens de marine-woordvoerder was daar ‘absoluut’ geen sprake van.

Kranenburg: ,,De black hole werd afgekondigd om paniekzaaierij te voorkomen en de besmette bemanningsleden de kans te geven het thuisfront op de hoogte te brengen. De communicatie-stop werd na tien minuten weer opgeheven. Het schip was bovendien al binnen 4G-bereik waardoor de bemanningsleden konden bellen met het thuisfront.’’

De meeste bemanningsleden zitten volgens hem nu tien dagen thuis in quarantaine maar een aantal verblijft in kamers in het marinecomplex. ,,Ze hadden aangegeven nog thuis te wonen bij ouders van wat oudere leeftijd en vonden het met het oog op eventuele besmetting te link om in hun ouderlijk huis in quarantaine te gaan.’’

Preventie

In de melding aan deze site werd ook gesteld dat de leidinggevende van de Zr. Ms. Zeeland voor vertrek van het schip uit Den Helder, afgelopen maandag, ‘geen gehoor’ had gegeven aan verzoeken om sneltests of quarantaine van de bemanning. Ook was er volgens de melder geen mogelijkheid om 1,5 meter afstand te bewaren tijdens de werkzaamheden en droeg niemand mondmaskers of andere beschermmiddelen.

Kranenburg nuanceert het verhaal. ,,De commandant heeft voor vertrek met de bemanning gesproken en iedereen leek daar happy mee. We laten bemanningsleden alleen in thuisquarantaine gaan voor vertrek op een overzeese tocht maar niet voor dit soort twee- tot driedaagse tochten. We proberen de risico’s wel zoveel mogelijk te voorkomen. Bemanningsleden werken soms wel langer dan een kwartier binnen 1,5 meter afstand van elkaar maar voor die situaties zijn mondkapjes beschikbaar. Voor testen geldt in Nederland bovendien dat je dit alleen doet bij klachten, niet zomaar preventief. Militairen worden er nadrukkelijk op gewezen om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.’’

Caribisch gebied

De Zr. Ms. Zeeland zit in ene belangrijk trainingsprogramma ter voorbereiding op de inzet in het Caribisch gebied volgend jaar. ,,Daar moet men wel klaar voor zijn’’, aldus de marinewoordvoerder. Eerdere coronabesmettingen werden volgens hem ‘actief’ gemeld omdat die gevolgen hadden voor de operationele inzet. In dit geval was dat niet zo.