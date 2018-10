Drie bezoekers van meisje in kelderbox vechten tóch nog celstraf aan

UpdateDrie van de vijf mannen die de cel in moeten omdat zij een tot prostitutie gedwongen minderjarig meisje in een kelderbox bezochten, gaan in cassatie. Daarmee grijpen zij de laatste strohalm om hun gang naar de gevangenis te ontlopen.

Het gaat om drie mannen die twee weken geleden drie en vier maanden cel aan hun broek kregen (vijf maanden, waarvan in twee gevallen twee en in één geval één maand voorwaardelijk). Die straffen legde het gerechtshof hun op in hoger beroep. Twee andere lijken besloten te hebben hun straf te accepteren.

De mannen bezochten de toen 16-jarige ‘Esra’ (niet haar echte naam) in 2014 in een kelderbox van een flat in Schiedam, waar zij werd gedwongen op een matras seks te hebben met klanten. Esra was in een advertentie aangeboden als ‘net een maandje 18 jaar’.

In cassatie worden de feiten niet meer inhoudelijk behandeld, maar wordt alleen nog gekeken of de wet correct is toegepast. Het tweetal dat nu in cassatie is gegaan, stelt daarmee wel de celstraf nog even uit.

Hotel

De andere twee moeten nu daadwerkelijk de gevangenis in, een belangrijke overwinning voor justitie. Het gebeurt zeer zelden dat klanten van minderjarige, tot prostitutie gedwongen meisjes een echte gevangenisstraf krijgen. In een zaak van een meisje in een Limburgs hotel kwamen de klanten er nog vanaf met een werkstraf. In Maastricht stonden toen 25 mannen terecht die in een hotel in Valkenburg de 16-jarige gedwongen prostituee Kimberley hadden bezocht. Ook toen had justitie maandenlange celstraffen geëist.

De rechter in Maastricht zwakte de straffen toen echter af, omdat de mannen ‘niet bewust op zoek waren naar een minderjarige’. Omdat formeel wel cel opgelegd moet worden, legde de rechter één dag cel op, zijnde de dag dat ze verhoord waren. Op die beslissing kwam toen veel kritiek.

Afgang

Bij de kelderboxklanten in Schiedam leverde de roep om zwaardere straffen voor dit soort zaken nu wel resultaat op. Uiteindelijk gaan ‘de eerste twee’ nu achter de tralies.

Justitie hoopt potentiële bezoekers van minderjarige misbruikte meisjes hiermee te waarschuwen. Justitie blijft klanten van minderjarige gedwongen prostituees achternazitten. Eerder deze week besloot het Openbaar Ministerie Midden Nederland vier mensen te vervolgen die ervan worden verdacht seks te hebben gehad met een minderjarig meisje (15 jaar) uit de gemeente Stichtse Vecht, die aan het werk was gezet als prostituee.