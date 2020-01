Drie doden bij woningbrand in Duiven: vermoedelijk man en twee vrouwen omgekomen

Omstanders meldden dat de brandweer rond 08.30 uur iemand uit de woning had gehaald en dat nog werd gezocht naar andere personen die mogelijk in de woning aanwezig waren. De politie meldde binnen een half uur het overlijden van de twee slachtoffers. Om 10.00 uur is een derde persoon in het huis gevonden. Om wie het gaat, is nog niet duidelijk.



Waarnemend burgemeester Jacques Niederer sprak over ‘een dieptreurige dag,een zwarte dag voor Duiven’ tijdens een gezamenlijke persconferentie van gemeente en politie. Niederer bevestigt de drie dodelijke slachtoffers. ,,Het is heel pril wat er gedeeld kan worden, de identificatie is nog gaande.’’ Vermoedelijk gaat het om een man en twee vrouwen.



De burgemeester sprak zijn respect uit voor de hulpverleners, ‘die onder moeilijke omstandigheden hun werk hebben gedaan’. ,,Er was veel rook en veel hitte die zich binnen manifesteerde’’, aldus Niederer. Het onderzoek naar de brand is gaande en hoewel de oorzaak nog niet duidelijk is, zijn de eerste conclusies er naar verwachting aan het einde van de dag.