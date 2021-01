Drie getuigen melden zich bij politie in zaak dode Lotte (14)

Pegida wil ondanks verbod demonstre­ren in Eindhoven

24 januari Anti-islambeweging Pegida wil zondag demonstreren in Eindhoven, ook al heeft burgemeester John Jorritsma dat verboden. De gemeente vreest ongeregeldheden omdat Pegida van plan is een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen. In het verleden liep een demonstratie van de organisatie ook al eens uit op rellen en moesten driehonderd agenten en twee pelotons ME worden ingezet.