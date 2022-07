Drie gewonden bij schietpartij Groningen, verdachte aangehouden

nieuw onderzoek ‘Dna op schoen van hoofdver­dach­te Mallorca-zaak mogelijk toch niet van slachtof­fer’

Het dna dat is aangetroffen op de linkerschoen van hoofdverdachte Sanil B. (20) in de Mallorca-zaak, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman vorige zomer werd doodgeschopt, is mogelijk toch niet van het slachtoffer. Dat blijkt volgens advocaat Peter Plasman uit nieuw onderzoek.

