Drie Hagenaren vast voor incident in Vught, gewonde man nog altijd zoek

Wat er rond 15.00 uur in de Vughtse Madeliefstraat precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Enkele mannen zouden elkaar daar getroffen hebben op een parkeerplaats aan het begin van de straat, en er zouden klappen zijn gevallen. Daarbij is iemand gewond geraakt. Die ging er, in ieder geval het eerste stuk, te voet vandoor en liet tot drie straten verder een bloedspoor achter.

Bloedspoor

Volledig scherm De gecrashte auto wordt weggesleept. © Regio15 Van deze gewonde man ontbreekt nog altijd ieder spoor. Een getuigenoproep van de politie, die vroeg om uit te kijken naar een getinte man met verwondingen in het gezicht en gekleed in een donker trainingspak met blauwe accenten, heeft niets opgeleverd.

Na het incident scheurde een zilvergrijze Peugeot 206 met daarin de drie Hagenaren Vught uit. Even later werd deze auto door camera's langs de weg waargenomen en zette de politie de achtervolging in. Uiteindelijk crashte de Peugeot op de A12 bij Zoetermeer en konden de drie mannen worden aangehouden.

Brabants onderzoek

Twee van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis, maar inmiddels is het drietal overdragen aan de Brabantse politie. ,,Omdat de aanleiding in deze zaak zich in Vught heeft afgespeeld, voeren wij het onderzoek uit", laat een woordvoerster van de Politie Oost-Brabant weten.

Over de toedracht kan zij nog niets zeggen. ,,Het onderzoek is nog in volle gang. We willen graag de gewonde man spreken, en hopen dat hij zich bij ons meldt. Ook zijn we nog steeds op zoek naar de tweede auto die bij het incident betrokken zou zijn.”